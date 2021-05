Czym charakteryzują się rekuperatory Lossnay?

Odpowiednia wentylacja powietrza w pomieszczeniu pozwala zachować świeże powietrze i komfort. Chcąc zapewnić sobie utrzymanie stałej temperatury niezbędny jest wysokiej jakości rekuperator. Mitsubishi Lossnay charakteryzuje się następującymi właściwościami:

Proste połączenie bez dodatkowego sterownika i adaptera

Wyjątkowo cicha praca urządzenia

Kontrolowana wentylacja z odzyskiem ciepła

Zachowana energooszczędność budynku

Przyłącze czujnika CO2 w wyposażeniu

Wentylatory renomowanej marki umożliwiają maksymalny odzysk ciepła pryz wymianie powietrza, które zostaje dodatkowo osuszone i nawilżone.

Działanie rekuperatora Lossnay Mitsubishi

W urządzeniach marki wykorzystana jest membrana ze papieru o szczególnie uformowanej strukturze płytowo-żebrowej. Konstrukcja wymiennika ciepła charakteryzuje się wyjątkowo cienką formą, umożliwiając jawną wymianę i ukrytą moc cieplną. Przekazywana jest do napływającego z zewnątrz świeżego powietrza, które po wstępnym kondycjonowaniu zostaje doprowadzone do pomieszczenia. Nie tylko wpływa to na znaczne ograniczeniu zużycia energii, ale także wyraźnie podnosi komfort w pomieszczeniu. Poznaj produkty Mitsubishi Lossnay , odwiedzając naszą stronę internetową.